Milan | rispunta Vanderson tra Pubill e Guela Doué fratello del giustiziere dell'Inter in Champions

Il Milan torna a puntare su Vanderson, il talento brasiliano tra i favoriti per rinforzare le corsie laterali. Con l’obiettivo di rafforzare entrambe le fasce, i rossoneri sono alla ricerca di due terzini: uno a sinistra, dopo l’addio di Theo Hernandez, e uno a destra. La strategia del club milanese mira a consolidare la difesa, puntando su giovani promesse e su un nome che potrebbe fare la differenza in Champions League.

Il Milan cerca due terzini: uno a sinistra per il dopo Theo Hernandez, ma uno anche a destra. Infatti i rossoneri non hanno riscattato il 35enne. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

