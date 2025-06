Milan Futuro Oddo e Tassotti possono restare Camarda e Zeroli verso il prestito

Il futuro del Milan si fa sempre più interessante: Oddo e Tassotti sembrano destinati a restare, mentre Camarda e Zeroli potrebbero partire in prestito, favorendo la crescita dei giovani talenti. I dialoghi tra allenatore, Tasso e il club sono in corso, con l’obiettivo di consolidare il progetto e superare le difficoltà della retrocessione. La strategia per il rilancio rossonero prende forma, per garantire un domani pieno di successi.

Dialoghi in corso tra allenatore, Tasso e il club: si va verso la permanenza. Le due promesse rossonere verranno cedute per proseguire la crescita, come avrebbe dovuto succedere con la seconda squadra: la retrocessione non aiuta la gestione.

Milan Futuro, la squadra di Oddo perde nei playout di Serie C! I rossoneri retrocessi in Serie D - Il progetto Milan Futuro di Massimo Oddo si interrompe dopo una sola stagione, con la squadra rossonera che subisce una pesante sconfitta nei playout di Serie C e retrocede in Serie D.

Massimo Oddo festeggia oggi 49 anni. Cresciuto nel Settore Giovanile del Milan, ha vestito la maglia rossonera in Prima Squadra dal 2007 al 2011, collezionando 80 presenze ufficiali. Nel suo palmarès con il Milan figurano un Mondiale per Club, una Champi

Tassotti torna al Milan dopo nove anni: avrà un ruolo importantissimo nello staff di Milan Futuro - Tassotti avrà un ruolo importantissimo nello staff di Milan Futuro Dopo l'addio al Milan nel 2016 e le avventure da allenatore in ... Riporta fanpage.it