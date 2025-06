Milan | blitz in sede si sblocca il centrale

Milano si anima di febbrili trattative: il blitz in sede ha sbloccato il centrocampista e apre le porte a nuovi arrivi. Tare lavora senza sosta, incontrando agenti e sondando il mercato per rinforzare la rosa di Allegri. Questi giorni sono cruciali per il futuro del club, con operazioni che potrebbero presto prendere forma e cambiare gli equilibri in vista della stagione. La finestra di mercato è tutta da scrivere.

Il lavoro di Tare è pronto ad entrare nel vivo. In sede questo pomeriggio sono arrivati diversi procuratori e per Allegri potrebbe essere in arrivo un difensore Sono giorni impegnativi per Tare. Il direttore sportivo sta incontrando diversi procuratori e sono tre gli agenti visti in sede in questo mercoledì. Incontri per capire eventualmente la fattibilitĂ dell’operazione. Nessuna trattativa concreta, ma diversi sondaggi che presto potrebbero trasformarsi in altro. (Ansa) – calciomercato.it Secondo le informazioni di Pianeta Milan, fra i procuratori visti in sede c’è anche Busardò. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan: blitz in sede, si sblocca il centrale

