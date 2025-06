Milan Allegri tenta il colpaccio | chi vuole fregare alla Juventus

Milan allegrì tenta il colpaccio, mentre la Juventus si prepara a sorprendere ancora una volta. Andrea Cambiaso, pronto al suo esordio al Mondiale per Club negli Stati Uniti, potrebbe finalmente riscattarsi dopo una stagione difficile tra infortuni e prestazioni deludenti. Con l’interesse di Pep Guardiola e un’opportunità d’oro, l’esterno bianconero ha giurato amore alla maglia: sarà questa la sua rinascita?

Andrea Cambiaso è pronto a esordire con la sua Juventus al Mondiale per Club che si sta disputando engli Stati Uniti. Per l'esterno bianconero potrebbe trattarsi di un'occasione d'oro per riscattare una stagione deludente, tra infortuni e prestazioni da dimenticare. Complice anche l'interessamento di Pep Guardiola durante la sessione di mercato invernale, il rendimento dell'ex Bologna è andato al di sotto delle aspettative. Lui ha giurato amore alla Vecchia Signora. Ma Comolli e Tudor potrebbero rinunciare a lui in caso di un'offerta allettante. Non è un mistero che il Milan e Massimiliano Allegri sono da tempo sulle tracce di Andrea Cambiaso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Milan, Allegri tenta il colpaccio: chi vuole "fregare" alla Juventus

La Verità - "Questa volta non posso andare dove va lui", la frase di Oriali su Conte e le piste Juventus e Milan - Gabriele Oriali, storico collaboratore di Roberto Mancini, avrebbe espresso la sua posizione riguardo a Antonio Conte con una frase distinta: "Questa volta non posso andare dove va lui".

