Milan 20 milioni non bastano per Javi Guerra | trattativa lunga ma ci sono i margini per Tare

Il Milan punta a rinforzare il centrocampo con un colpo importante, cercando un giocatore versatile e di qualità che possa dare energia e sostanza al reparto. Nonostante i 20 milioni di euro sembrino una base, le trattative con Javi Guerra si preannunciano lunghe, ma ci sono margini concreti per arrivare all’obiettivo. La sfida è trovare il profilo giusto che possa diventare il nuovo tijjani Reijnders, capace di fare la differenza in ogni fase del gioco.

Il Milan va a caccia del nuovo Tijjani Reijnders, ovvero di un giocatore che sappia fare più cose a centrocampo con qualità e intensità. Il profilo. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

CM.com – Milan, Theo Hernandez si allontana dal Real Madrid: pronti 50 milioni per Carreras | Primapagina - Il futuro di Theo Hernandez al Milan si fa incerto, con il Real Madrid in agguato. Secondo Calciomercato.

Il Valencia rifiuta la prima offerta del Milan per Javi Guerra: 20 milioni non bastano

Secondo quanto riportato da Marca, nota testata sportiva spagnola, il Milan "non ha soddisfatto le richieste del Valencia per Javi Guerra con l'offerta da 20 milioni di euro comprensivi di bonus. Se il Valencia dovesse concludere il trasferimento di Javi Guerra p

