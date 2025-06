Milan 10 milioni più lo scambio e si chiude | se ne va lui

Il mercato del Milan entra nel vivo: con una mossa da 10 milioni più il cartellino di un giocatore, i rossoneri sono pronti a definire uno scambio che potrebbe rivoluzionare la rosa. Un'operazione che punta a rendere subito la squadra competitiva, rilanciando le ambizioni del club. Massimiliano Allegri lavora senza sosta per costruire un nuovo Milan in grado di tornare protagonista in Italia e in Europa. La rivoluzione è alle porte: il futuro rossonero si sta scrivendo proprio ora.

Entra nel vivo il mercato del Milan. Il club rossonero pronto a mettere sul piatto 10 milioni ed il cartellino di un rossonero: imminente il blitz. Un Instant Team, capace di tornare subito competitivo ad alti livelli e fare la voce grossa in Italia. Sta per nascere il nuovo Milan di Massimiliano Allegri: il tecnico livornese, in questi giorni, ha incontrato più volte il direttore sportivo Igli Tare al fine di fare il punto della situazione e definire gli obiettivi di mercato. Diversi i colpi in entrata richiesti dall’ex Juventus, di cui almeno un paio riguardanti il centrocampo. Input recepiti dal manager albanese chiamato, al tempo stesso, a cedere gli elementi del gruppo ritenuti non più imprescindibili. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Milan, 10 milioni più lo scambio e si chiude: se ne va lui

In questa notizia si parla di: milan - milioni - scambio - chiude

CM.com – Milan, Theo Hernandez si allontana dal Real Madrid: pronti 50 milioni per Carreras | Primapagina - Il futuro di Theo Hernandez al Milan si fa incerto, con il Real Madrid in agguato. Secondo Calciomercato.

Juventus e Milan valutano uno scambio tra Vlahovic e Theo Hernandez. https://blstg.news/eQu8/ Contratti in scadenza nel 2026 e valori simili, ma resta il nodo ingaggio: il serbo guadagna il doppio (12 milioni contro i 6 di Hernandez). Operazione tecnic Vai su Facebook

#Milan e #Juventus pensano allo scambio #Theo-#Vlahovic #ACMilan #SerieA #Calciomercato #Juve Vai su X

Milan forte su Xhaka: prima offerta da 10 milioni, possibile scambio con Thiaw; Vlahovic al Milan, uno scambio pazzesco: Chi passa alla Juve | .it; Dall’Inter al Milan, l’affare si chiude a 30 milioni: l’incredibile “cambio maglia” infiamma il mercato.

Scambio in Serie A, il Milan chiude un altro colpo - L’Udinese valuta il serbo venti milioni di euro, cifra che il Milan potrebbe però abbassare inserendo ... Da calciomercato.it

Addio Milan, sfuma il colpo: Conte chiude con lo scambio - La formazione di Massimiliano Allegri era pronta a chiudere, ma ora l'affare si allontana. Scrive spaziomilan.it