Migranti 51 traghettati a Pozzallo dalla Guardia costiera

La Guardia Costiera ha prelevato 51 migranti da due barchini alla deriva a 75 miglia dalla costa siciliana. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Migranti, 51 traghettati a Pozzallo dalla Guardia costiera

Incriminata la Guardia costiera greca per il naufragio del peschereccio Adriana, costato la vita a centinaia di migranti - Diciassette membri della Guardia costiera greca sono stati incriminati per il naufragio del peschereccio Adriana, avvenuto nel giugno 2023 e costato la vita a centinaia di migranti.

Migranti portati in Albania rientrano in Italia: motovedetta arrivata a Bari; Migranti, 51 traghettati a Pozzallo dalla Guardia costiera; Migranti, 76 traghettati a Ravenna: tutti uomini.

Doppio salvataggio della guardia costiera, 51 migranti a Pozzallo - Erano su due barchini alla deriva a 75 miglia dalla costa. Secondo rainews.it

Migranti, l'inchiesta della Bbc: «Un reparto segreto della Guardia costiera greca li butta in mare» - Sarebbero più di quaranta i migranti morti nel Mediterraneo a causa dell'azione della Guardia costiera greca, in un periodo di tre anni, di cui nove buttati deliberatamente in mare. Riporta ilmessaggero.it