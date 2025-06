Migliora la 59enne aggredita dai ragazzini a Fuorigrotta nuova tac per valutare il trauma cranico

Una donna di 59 anni, vittima di un'aggressione a Fuorigrotta, è stata sottoposta a una nuova TAC per valutare un possibile trauma cranico. Dopo l'attacco avvenuto sabato 14 giugno, la donna rimane vigile e sotto stretta sorveglianza medica. I responsabili dell'aggressione sono stati prontamente rintracciati dai carabinieri, che hanno individuato i ragazzini in una pasticceria. La vicenda mette ancora una volta in luce le sfide della sicurezza urbana a Napoli. Continua a leggere.

È vigile la donna di Fuorigrotta picchiata sabato 14 giugno a Napoli da un gruppo di ragazzini; i responsabili rintracciati poco dopo dai carabinieri in pasticceria.

Una scena inquietante a Fuorigrotta: una donna di 59 anni, coinvolta in una lite con un gruppo di giovanissimi, viene brutalmente spinta a terra e colpita con calci.

Sei ragazzini, tutti minorenni, tra i 12 e i 16 anni, hanno pestato una donna di 59 anni all'interno di un supermercato solo perché li aveva invitati a rispettare la fila. La vittima è stata spintonata a terra e presa a calci.

