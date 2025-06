Microtubuli con codici a barre una rivoluzione per diagnosi e farmaci intelligenti Lo studio

Un innovativo studio condotto da Rachele Catalano all'Università Tecnica di Dresda apre nuove frontiere nella medicina personalizzata. Sfruttando i microtubuli con codici a barre, questa ricerca promette rivoluzioni nella diagnosi e nello sviluppo di farmaci intelligenti. Dai sistemi di analisi avanzati alle terapie su misura, le possibilità sono sorprendenti: un passo avanti verso un futuro sanitario più efficiente e preciso, che cambierà radicalmente il modo di curare.

Dallo sviluppo di algoritmi biologici in grado di risolvere problemi combinatori complessi alla creazione di piattaforme “intelligenti” per diagnosi rapide, precise e personalizzate, fino alla realizzazione di sistemi di rilascio di farmaci ultra-specifici. Sono molteplici gli scenari aperti da un nuovo studio condotto da Rachele Catalano durante il suo dottorato, da poco concluso, all’Università Tecnica di Dresda (Germania). Il lavoro, descritto sulla rivista Nano Letters, potrebbe rivoluzionare sia il settore della biotecnologia che quello della nanomedicina. Catalano e il suo team di ricerca hanno sviluppato un metodo innovativo per creare veri e propri “ codici a barre ” microscopici su filamenti biologici chiamati microtubuli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Microtubuli con codici a barre, una “rivoluzione” per diagnosi e farmaci intelligenti. Lo studio

