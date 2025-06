Microsoft parla delle prossime Xbox | saranno piccoli PC da gaming con processore AMD

Microsoft rivoluziona il mondo del gaming con le prossime Xbox, che si trasformeranno in piccoli PC dotati di processori AMD. Sarah Bond, presidente della divisione Xbox, svela una partnership pluriennale che promette console più aperte e versatili, capaci di offrire un'esperienza ancora più immersiva e personalizzabile. La sfida è lanciata: il futuro del gaming è già in arrivo, e sarà sorprendente. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

Sarah Bond, presidente della divisione Xbox di Microsoft, nell’annunciare la partnership pluriennale con AMD racconta le nuove console. Saranno più aperte e saranno più di una.. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Microsoft parla delle prossime Xbox: saranno piccoli PC da gaming con processore AMD

