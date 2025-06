Microcriminalità lettera al ministro Piantedosi di Metauro | Qui è in gioco la libertà d' impresa

Gentile Ministro Piantedosi, la recente recrudescenza di atti criminali, come l’assalto al negozio 'Paradiso Selvaggio' a Foggia, mette in serio pericolo la libertà d’impresa e il benessere della nostra comunità. Questi episodi rappresentano un allarme che richiede risposte tempestive e incisive, per tutelare cittadini e imprenditori. È fondamentale rafforzare le misure di sicurezza e prevenzione. Solo così potremo garantire un futuro di legalità e sviluppo.

L'episodio criminale che ha colpito il negozio 'Paradiso Selvaggio' nella notte tra il 17 e il 18 giugno,p per il presidente di Confcommercio Foggia rappresenta l'ennesimo gravissimo attacco non solo ad un'attività commerciale, ma all'intera comunità imprenditoriale della città.

