Michela Giraud sfotte la Lazio in Tv il club di Lotito se la prende sui social La battuta su fascia e la reazione della comica – Il video

Michela Giraud scatena il web con una battuta pungente sulla Lazio che fa infuriare i tifosi e il club di Lotito. Durante «In&Out – Niente di serio», la comica romana ironizza sulla squadra con un gioco di parole sulla fascia, provocando reazioni accese sui social. La sua battuta ha acceso il dibattito tra passione e scherzo nel mondo del calcio capitolino, dimostrando ancora una volta come l’ironia possa scatenare reazioni inattese. Vediamo cosa è successo.

Michela Giraud è finita sotto attacco dei tifosi della Lazio dopo una battuta che ha scatenato anche la reazione del club. Durante la trasmissione «In&Out – Niente di serio» su Tv8, la comica romana ha declamato la sua battuta: «Se fossi Lazio, sarei fascia». Un gioco di parole che voleva essere una semplice presa in giro calcistica tra tifoserie rivali della Capitale – lei romanista, compagna di uno speaker radiofonico altrettanto giallorosso – ma che invece ha acceso gli animi sui social nelle ultime 24 ore. La risposta piccata della Lazio. La Lazio non l’ha presa per niente bene. Il club ha risposto a muso duro sui propri profili social, con un messaggio sarcastico: «Perdonaci se, anche sforzandoci, non riusciamo a ridere a questa tua battuta nuova e originale: fortunatamente però viviamo in una democrazia e ognuno di noi è libero di esprimere, con rispetto, le proprie opinioni, senza avere paura o ricevere insulti gratuiti». 🔗 Leggi su Open.online

