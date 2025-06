Michela Giraud fa infuriare la Lazio | il club di Lotito non ci sta

Michela Giraud, con una battuta sui social, ha riacceso le polemiche tra la Lazio e il mondo dello spettacolo. La comica romana ha scatenato reazioni contrastanti, evidenziando come alcune battute possano riaccendere vecchie discussioni su temi delicati. La risposta della Lazio, ferma e decisa, non si è fatta attendere, sottolineando l'importanza di rispettare certi valori. La vicenda mostra ancora una volta quanto sia sottile il confine tra ironia e provocazione nel mondo pubblico.

Non è la prima volta che il nome della Lazio e della sua tifoseria viene accostato all'estrema destra. Ancora una volta, una battuta ironica ha scatenato la polemica: protagonista, questa volta, la comica romana Michela Giraud, che con un post ironico sui social ha riacceso un tema che ciclicamente torna a far discutere. La risposta della Lazio: "Non riusciamo a ridere a questa battuta". Non si è fatta attendere la replica del club biancoceleste, che — come già accaduto in passato, ad esempio durante la polemica per la serie Amazon su Maradona in cui si faceva riferimento al fascismo e alla Lazio — ha voluto prendere nettamente le distanze da questo accostamento.