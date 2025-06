Michela Giraud come direbbero nella Lazio | stacce!

Michela Giraud, protagonista del nuovo comedy show di Tv8 "In & Out – Niente di Serio", si conferma una maestra nel mescolare satira e autenticità. Quando la comicità perde il suo spirito leggero, diventa più Out che In, lasciando spazio a critiche e polemiche. Durante la messa in onda, un utente ha osato attaccarla, ma lei ha risposto con carattere, dimostrando che l’ironia vera non si spegne facilmente. E così, anche in situazioni spinose, Michela sa come riprendersi il palco.

Quando è il comico a mancare di ironia, allora è decisamente più Out che In, tanto per riferirci al comedy show di Tv8 In & Out – Niente di Serio. Proprio una delle protagoniste del nuovo programma, Michela Giraud, si è presa il lusso di mandare letteralmente a quel paese un utente che ha osato criticarla durante la messa in onda dello show. “Cominciare questo programma con un monologo della Giraud, la peggiore del gruppo, è un autogol clamoroso” è il messaggio a cui la comica romana risponde così su X: Ma vattenaffanculo. E quando l’utente la invita ad accettare le critiche poiché “fa parte del tuo mestiere”, lei rincara: Ma vai sempre a fare in culo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Michela Giraud, come direbbero nel(la) Lazio: stacce!

In questa notizia si parla di: giraud - michela - direbbero - lazio

La quinta edizione di "Biglietti agli amici" parte con l'omaggio a Tondelli. Ospiti Michela Giraud e Niccolò Fabi - La quinta edizione di "Biglietti agli amici" parte con un omaggio a Tondelli, ospitando Michela Giraud e Niccolò Fabi.

Lazio, la dura replica a Michela Giraud: "Non riusciamo a ridere alle tue battute" - Bufera nell'ambiente biancoceleste dopo la battuta poco apprezzata della comica romana al programma "In & Out": cosa è successo ... Lo riporta msn.com

La Lazio non apprezza una battuta di Michela Giraud: “Anche sforzandoci, non riusciamo a ridere” - La Lazio posta un tweet per far sapere alla comica Michela Giraud che una sua battuta non è stata molto apprezzata, lei risponde: "Vi ospito al mio ... Segnala fanpage.it