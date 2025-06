Michail Antonio torna a giocare sette mesi dopo il grave incidente | Sono grato di essere vivo

Dopo sette mesi di attesa e incertezza, Michail Antonio torna in campo, dimostrando una forza straordinaria e una resilienza senza pari. Il suo ritorno rappresenta non solo un trionfo personale, ma anche un esempio di speranza per tutti coloro che affrontano sfide difficili. La sua grinta e il suo spirito indomito sono un richiamo potente: la vita può sorprenderci, e ogni rinascita è un nuovo inizio. Continuiamo a sostenere Michail in questa incredibile avventura.

Michail Antonio è tornato a giocare una partita ufficiale per la prima volta dal gravissimo incidente stradale del 7 dicembre 2024: "Sono grato di essere vivo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

La chiusura perfetta di un calvario durato più di 6 mesi. È il 7 dicembre 2024, il giocatore del West Ham resta coinvolto in un terribile incidente d’auto, dove rischia la vita viste anche le numerose fratture al femore. #Antonio rimane in ospedale per 3 settimane, Vai su X

