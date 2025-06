Mi hanno palpeggiata | donna scappa dentro al ristorante dove lavora e chiama la locale

In un triste episodio avvenuto a Figino, Milano, una donna ha subito una violenza sessuale e, terrorizzata, si è rifugiata nel ristorante dove lavora, chiamando immediatamente le forze dell'ordine. La prontezza della vittima ha portato all'identificazione e alla denuncia del presunto aggressore, portando alla sua eventuale giustizia. Questa vicenda ci ricorda quanto sia importante il coraggio di denunciare e di agire per proteggere i più vulnerabili.

È scappata all'interno del ristorante in cui lavora terrorizzata e ha chiamato la polizia locale. Ha raccontato di aver subito una violenza sessuale e il presunto responsabile è stato rintracciato e denunciato. È successo in zona Figino a Milano nella giornata di martedì 17 giugno, nei guai un.

