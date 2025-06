Mi aveva rimproverato | 21enne uccide la madre con un' ascia

Una notizia sconvolgente scuote la nostra comunità: un giovane di 21 anni, Filippo Marini, ha confessato di aver ucciso la madre, Teresa Sommario, 52 anni, con un'ascia. Il motivo? un rimprovero per averlo trovato in casa senza salutare. Dopo l'interrogatorio, la procura ha emesso un decreto di fermo. La tragica vicenda apre un capitolo difficile e inquietante sulla fragilità mentale e i limiti della convivenza familiare.

Ha confessato di aver ucciso la madre, Teresa Sommario, di 52 anni, colpendola con un’ascia perché lo aveva rimproverato per essere entrato in casa senza salutare: per il 21enne Filippo Marini, di Racale, al termine dell’interrogatorio la pm Simona Rizzo ha emesso un decreto di fermo. «Ad un certo punto - ha detto Marini, davanti al magistrato e al suo legale, l’avvocato Francesco Fasano -. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - "Mi aveva rimproverato": 21enne uccide la madre con un'ascia

