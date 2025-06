Ben ritrovati, ascoltatori! Oggi, 18 giugno 2025, alle prime luci dell’alba, il cielo su Roma si presenta con un clima tranquillo, promettendo una giornata all'insegna del bel tempo. Previsioni che rassicurano e invitano a godersi il sole e le temperature piacevoli, perfette per chi desidera trascorrere momenti all’aperto. Scopriamo insieme cosa ci riserva il meteo nel dettaglio...

meteo e Ben ritrovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente al pomeriggio instabilità aumento sulle Alpi con sviluppo di acquazzoni e temporali ancora soleggiato altrove in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse e schiarite centro al mattino stabilità diffusa con prevalenza di inserire nel pomeriggio ancora c'è lì per lo più soleggiato il Salvo numero di tennis di lupi in Appennino con possibili locali acquazzoni o temporali a prevalente tra serata e nottata con assenza di numerosità ovunque al sud Al mattino ho tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni al pomeriggio nuvolosità in sviluppo lungo l'Appennino e zone interne della Sicilia ancora soleggiato altrove in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni temperature minime e massime stabili o in generale rialzo sotto la penisola visioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it