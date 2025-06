Meteo le previsioni in Campania per mercoledi 18 giugno 2025

Scopri cosa ti aspetta nella splendida Campania mercoledì 18 giugno 2025: un giorno di alternanza tra nuvole e sole con temperature gradevoli e una leggera pioggia al mattino. Perfetto per pianificare la tua giornata, sia in città che in natura. Ecco tutte le previsioni dettagliate per restare sempre aggiornato e goderti al massimo questa giornata estiva!

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, mercoledi 18 giugno 2025. Avellino – Nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli sereni in serata, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3693m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per mercoledi 18 giugno 2025

In questa notizia si parla di: meteo - previsioni - mercoledi - campania

Previsioni meteo: weekend discreto con clima mite, piogge e rovesci sparsi - Nel weekend, ci attende un clima discreto e mite, con possibilità di piogge e rovesci sparsi. Secondo le previsioni di Lorenzo Badellino di 3bmeteo.

ALLERTA METEO GIALLA PER TEMPORALI SU TUTTA LA CAMPANIA. DALLE 22 POSSIBILI PRECIPITAZIONI INTENSE ANCHE CON FULMINI, GRANDINE E RAFFICHE DI VENTO. ? La Protezione Civile della Regione Campania, in consid Vai su Facebook

Meteo CAMPANIA Video: previsioni aggiornate; Meteo, le previsioni in Campania per mercoledi 18 giugno 2025; Le previsioni meteo a Napoli e in Campania di mercoledì 21 maggio.

Maltempo, mercoledì da incubo: rischio temporali forti e grandine, l'allerta meteo in 8 regioni. Ecco dove - La perturbazione atlantica in discesa dall'Europa Centrale verso l'Italia tenderà a spostarsi sul mar ... Riporta leggo.it

Previsioni meteo, una goccia di aria fresca scivola verso Sud con temporali e calo termico - Il weekend dovrebbe veder tornare il sole quasi ovunque con un rialzo già diffuso della colonnina di mercurio al Centro- repubblica.it scrive