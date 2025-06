Meteo Italia | previste bombe di grandine nubifragi e temperature in picchiata Allerta in 8 regioni

rapido e intenso, con bombe di grandine, nubifragi e un calo drastico delle temperature. Sono otto le regioni in allerta, pronte a fronteggiare questa violenta ondata metereologica che minaccia di sconvolgere i prossimi giorni. Restate sintonizzati per aggiornamenti e consigli su come proteggervi da questi eventi estremi. La natura, ancora una volta, ci ricorda quanto sia imprevedibile e potente.

Dopo il primo assaggio d’estate, con temperature che in alcune zone d’Italia hanno sfiorato i 35 gradi, il meteo cambia bruscamente volto e porta con sĂ© un nuovo incubo per milioni di cittadini: la grandine. Una violenta perturbazione atlantica, in discesa dall’Europa centrale, sta raggiungendo il nostro Paese e promette di guastare i piani di chi sperava in un inizio settimana all’insegna del sole. Il peggioramento, secondo gli esperti, sarĂ rapido e interesserĂ prima la Campania e poi la Sicilia, ma non risparmierĂ anche altre regioni del Centro-Sud. GiĂ dalla tarda serata di martedì 17 giugno, le condizioni meteorologiche hanno iniziato a peggiorare. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

