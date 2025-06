Meteo estate 2025 | caldo in arrivo ma con temporali a sorpresa

L'estate 2025 si preannuncia calda e avventurosa, con l'alta pressione che domina il nostro clima, ma attenzione ai temporali a sorpresa! Dalle proiezioni di metà giugno emerge un quadro di temperature leggermente sopra la media e fenomeni improvvisi, specialmente sui rilievi. Preparatevi a un'estate imprevedibile, dove il sole e i temporali si alternano, regalando giornate intense e sorprendenti. La stagione promette emozioni uniche: scopriamo insieme cosa ci riserva!

Roma - Proiezioni per il periodo 16–23 giugno: • Alta pressione estesa sull’Italia, con unica eccezione per temporali di calore sui rilievi. • La Sicilia potrebbe subire episodi piovosi più frequenti a causa dell'isolamento di un minimo ionico. • Le temperature si manterranno leggermente sopra la media, con clima più mite sui versanti orientali e del Sud. Periodo 23–30 giugno: • Persistenza di geopotenziale elevato sull’Italia e sull’Europa centro-occidentale. • Piogge generalmente in linea con la norma stagionale. • Le temperature continueranno a essere superiori alle medie, con possibile formazione di temporali pomeridiani specie al Sud. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Meteo estate 2025: caldo in arrivo, ma con temporali a sorpresa

