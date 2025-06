Meteo allerta maltempo per forti temporali | ecco dove e quando Le previsioni

Dopo il primo caldo della stagione, l’Italia si prepara ad affrontare un nuovo episodio di maltempo, con temporali intensi in arrivo su alcune regioni. La perturbazione atlantica, proveniente dall’Europa Centrale, attraversa il Paese portando instabilità e piogge abbondanti, specialmente in Campania e Sicilia, dove è stata attivata l’allerta gialla. Ecco le previsioni dettagliate per sapere quando e dove prepararsi al meglio.

Dopo il primo grande caldo della stagione torna il maltempo. La perturbazione atlantica in discesa dall’Europa Centrale arriva in Italia e si muove verso il mar Tirreno meridionale, portando con sé condizioni meteo instabili che interesseranno principalmente Campania e Sicilia, con fenomeni in prevalenza temporaleschi per cui è stata attivata l’allerta gialla. Previsto per oggi, invece, tempo soleggiato al Nord e su Toscana, Umbria e Marche. Cieli nuvolosi nel resto della Penisola, con acquazzoni improvvisi e temporali soprattutto nel pomeriggio. Le correnti atlantiche porteranno un po’ di fresco con temperature massime in calo al Sud e sulle Isole, in lieve rialzo invece nelle regioni centrali dove la percepita si aggirerà tra i 27 e i 33 gradi. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Meteo, allerta maltempo per forti temporali: ecco dove e quando. Le previsioni

