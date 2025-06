Metalmeccanici venerdì sciopero nazionale | Mille operai trevigiani attesi in corteo

Venerdì 23 giugno, i metallmeccanici italiani scenderanno in piazza per uno sciopero nazionale che coinvolgerà anche mille operai trevigiani pronti a sfilare in corteo. Dopo oltre un anno senza rinnovo contrattuale, il clima tra sindacati e Federmeccanica si fa sempre più acceso. Mentre i lavoratori attendono con ansia un aumento più sostanzioso, la tensione cresce, e il futuro del settore è appeso a questo importante momento di mobilitazione.

Dopo oltre un anno dalla scadenza del Contratto nazionale dei metalmeccanici, al quale si aggiunge quello relativo alla piccola e media impresa, il clima tra sindacati e Federmeccanica è sempre più teso. Mentre i lavoratori riceveranno a giugno un aumento minimo di 27,70 euro grazie alla clausola.

