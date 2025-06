Metalmeccanici ancora in sciopero per il contratto | corteo a Mestre

metalmeccanici ancora in sciopero per il contratto corteo a mestre. Da mesi, davanti alla Fincantieri di Marghera, campeggia lo striscione "Vogliamo il contratto", simbolo di un’aspettativa condivisa e di una lotta che non si arrende. Venerdì 20 giugno, in tutta Italia, i lavoratori scenderanno di nuovo in piazza, scioperando per 8 ore e portando a quaranta le giornate di protesta, per chiedere finalmente rispetto e miglioramenti concreti.

Contratto metalmeccanici, i big di Stato vogliono riaprire la partita | Il retroscena - Ansaldo, Fincantieri e Leonardo sollecitano un'accelerazione nella trattativa per il rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici, scaduto a giugno 2024 e attualmente bloccato.

Il 20 giugno sciopero nazionale di otto ore dei metalmeccanici Fim, Fiom e Uilm. A Mestre corteo per il rinnovo del contratto nazionale, fermo da oltre un anno. Vai su Facebook

https://quotidianodellumbria.it/attualita/metalmeccanici-umbri-in-piazza-per-il-contratto-venerdi-20-giugno-sciopero-e-corteo-a-perugia/… Manifestazione regionale nell’ambito della mobilitazione nazionale di Fim, Fiom e Uilm. “Il lavoro va rispettato: vogliamo Vai su X

