Messi incontra Baggio negli spogliatoi e si emoziona | Sei un crack una leggenda

un mix di emozioni e rispetto reciproco. In un istante, due leggende del calcio si sono incontrate, creando un ricordo indelebile che farà sognare generazioni. La passione, l’umiltà e il riconoscimento tra i giganti hanno acceso il cuore dei tifosi di tutto il mondo, dimostrando ancora una volta che il calcio è molto più di un gioco: è un patrimonio di emozioni condivise e storie da raccontare. E questo momento resterà impresso nella storia di questo sport senza tempo.

“Aura”, direbbero i ragazzi della Gen Z. È quella emanata da Roberto Baggio e Lionel Messi a Miami. I due si sono incontrati in occasione del debutto dell’ Inter Miami al Mondiale per Club 2025 negli spogliatoi e il Divin Codino ha deciso di regalare al campione argentino la sua maglia autografata dei Mondiali di USA 1994. Messi ha così deciso di immortalare il momento, postando una foto sui social con il pallone d’oro italiano e la maglia in mostra, scrivendo: “Che bella visita! Grazie, Roberto, per questo regalo così speciale e significativo e per la bella chiacchierata. Sei un crack e una leggenda storica del calcio!”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it