Merz ammette che Israele fa il lavoro sporco per noi | com’era la storia dell’aggressore e dell’aggredito?

Il recente rivelamento del cancelliere tedesco Merz scuote le fondamenta della diplomazia internazionale, ammettendo che Israele svolge il lavoro sporco per l'Occidente. Questa confessione sgretola le illusioni di un Occidente giustificato e moralista, svelando la realtà dietro le facciate di ipocrisia e propaganda. È un momento di riflessione cruciale: fino a che punto si è disposti a ignorare la verità pur di mantenere gli interessi geopolitici?

Il cancelliere tedesco Merz, a capo di un governo di democristiani e socialdemocratici, ha appena affermato che Israele sta facendo il lavoro sporco per l’Occidente. Il solo triste merito dei criminali israeliani è quello di aver sciolto nell’acido ogni maschera di ipocrisia dell’Occidente, dei suoi governi e politici atlantisti ed europeisti, della sua stampa e dei suoi propagandisti. Non ci sono più le declamazioni sul diritto e sulla legalità , l’Occidente oggi rivendica la più brutale logica delle armi e della guerra, è un sistema in crisi che reagisce con ferocia alla caduta del proprio potere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Merz ammette che Israele fa il lavoro sporco per noi: com’era la storia dell’aggressore e dell’aggredito?

In questa notizia si parla di: merz - israele - lavoro - sporco

Vertice Italia-Germania, Meloni dopo l’incontro con Merz: «Amici di Israele, ma non indifferenti a Gaza». Intesa sul no all’invio di truppe in Ucraina - Oggi a Palazzo Chigi, Meloni e Merz hanno rafforzato i legami italo-germanici, condividendo posizioni su Gaza e l’Ucraina, con un'intesa sul no all'invio di truppe.

Trump medita di schierare gli Usa nel conflitto con l’Iran e lancia l’ultimatum: «Abbiamo il controllo dei cieli e sappiamo dov’è Khamenei, per ora non lo uccidiamo ma voglio una resa incondizionata». Il cancelliere tedesco Merz: «Israele fa il lavoro sporco per t Vai su Facebook

Trump lancia l’ultimatum: «Abbiamo il controllo dei cieli e sappiamo dov’è Khamenei, per ora non lo uccidiamo ma voglio una resa incondizionata». Merz: «Israele fa il lavoro sporco per tutti noi, siamo pronti ad affiancarlo». @stegraziosi e @FlamiCami Vai su X

Iran, Merz Israele sta facendo il lavoro sporco per tutti noi; Escalation Iran-Israele, Trump chiede la «resa incondizionata»; Il cancelliere tedesco Merz: Israele fa il lavoro sporco dell’Occidente in Iran..

Iran, Merz: “Israele sta facendo il lavoro sporco per tutti noi” - “Questo è il lavoro sporco che Israele sta facendo per tutti noi“, ha detto il leader di Berlino in un’int ... Da msn.com

Merz loda Netanyahu: “Fa il lavoro sporco per noi”. Trump, scintille con Macron - Il leader francese sull’omologo Usa: “Va a trattare il cessate il fuoco”. Scrive repubblica.it