Merk & Kremont coinvolgono Jovanotti nella hit estiva Oceanica

Merk & Kremont hanno annunciato il nuovo singolo intitolato Oceanica, che vede la speciale collaborazione di Jovanotti. Merk & Kremont, il duo di dj e producer multiplatino con all'attivo 77 dischi di Platino e 16 dischi d'Oro, produttori e co-autori di moltissime hit italiane e internazionali, stanno per tornare ad accendere l'estate. I due artisti, infatti, hanno annunciato oggi il nuovo singolo intitolato Oceanica, che vede la speciale collaborazione di Jovanotti. Il brano sarĂ disponibile da venerdì 20 giugno in radio e su tutte le piattaforme digitali  per Island RecordsUniversal Music Italia.