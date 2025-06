Merk & Kremont coinvolgono Jovanotti nella hit estiva Oceanica

Merk & Kremont tornano a conquistare l’estate con il loro nuovo singolo "Oceanica", un’inedita collaborazione con Jovanotti che promette di diventare la hit dell’estate. Con 77 dischi di Platino e 16 d’Oro, il duo di DJ e produttori italiani conferma il suo talento, questa volta unendo le forze con il celebre Jova per creare un brano irresistibile. La musica sta per diventare protagonista assoluta della stagione: preparatevi a lasciarvi coinvolgere!

Merk & Kremont hanno annunciato il nuovo singolo intitolato Oceanica, che vede la speciale collaborazione di Jovanotti. Merk & Kremont, il duo di dj e producer multiplatino con all’attivo 77 dischi di Platino e 16 dischi d’Oro, produttori e co-autori di moltissime hit italiane e internazionali, stanno per tornare ad accendere l’estate. I due artisti, infatti, hanno annunciato oggi il nuovo singolo intitolato Oceanica, che vede la speciale collaborazione di Jovanotti. Il brano sarà disponibile da venerdì 20 giugno in radio e su tutte le piattaforme digitali per Island RecordsUniversal Music Italia. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu