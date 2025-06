Mercoledì 2 | una clip svela la nuova Nevermore Academy e i misteri in arrivo

Preparati a immergerti ancora di più nella misteriosa atmosfera della Nevermore Academy con il nuovo video di Netflix! La seconda stagione di Mercoledì promette colpi di scena, volti sorprendenti e segreti che ti terranno incollato allo schermo. Con un ritorno atteso con impazienza, i fan sono pronti a scoprire cosa si nasconde dietro le mura di questa scuola enigmatica. La suspense è alle porte: non perderla!

Netflix ha diffuso un nuovo video della seconda stagione di Mercoledì, svelando volti inediti, nuove sfide e un misterioso anno scolastico alla Nevermore Academy. Netflix ha diffuso un nuovo video ufficiale in vista del ritorno di Mercoledì, la serie di successo ispirata ai personaggi creati da Charles Addams. Dopo il grande riscontro della prima stagione, la nuova tornata di episodi sarà distribuita in due parti: la prima sarà disponibile dal 6 agosto, mentre la seconda uscirà il 3 settembre. La serie, ancora una volta supervisionata e diretta da Tim Burton, prosegue il viaggio di Mercoledì Addams tra i misteri della Nevermore Academy, in un anno che si preannuncia più oscuro e pericoloso che mai.