Mercato Roma Shomurodov fa le valigie? Contatti con il Basaksehir

Il mercato della Roma si infiamma: Shomurodov si prepara a partire, con il Basaksehir in pole position. Mentre i tifosi seguono ogni movimento, i cambiamenti societari e le trattative di mercato si susseguono senza sosta, rendendo questi giorni tra i più movimentati della stagione. La complicata situazione potrebbe influenzare le strategie future del club, aprendo nuovi scenari e sfide da affrontare.

Continuano ad essere giorni decisamente frenetici in casa Roma, con la prima metà di giugno che non ha di certo permesso di annoiarsi. Prima l’ingaggio di Gasperini, presentato ufficialmente nella giornata di ieri, poi la separazione consensuale con Ghisolfi, divenuta ufficiale solamente poco fa, con il club capitolino pronto ad ingaggiare Frederic Massara per sostituire il francese. Un cambio dirigenziale che potrà avere effetti anche sul calciomercato, con i giallorossi chiamati in primis a rispettare anche i paletti imposti dal Fair Play Finanziario entro il 30 giugno. Superata questa data la Roma potrà concentrarsi esclusivamente sulla formazione della nuova rosa, in modo tra trovare gli innesti necessari per soddisfare il neo tecnico, che avrebbe già avanzato richieste precise. 🔗 Leggi su Sololaroma.it