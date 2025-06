Mercato Milan caccia al nuovo Reijnders | blitz per Guerra

Il Milan ha un obiettivo chiaro e tondo per il suo centrocampo: trovare un nuovo Reijnders. E il nome corrisponde a Guerra del Valencia.

Milan, le pagelle di CM: Leao ed Hernandez tradiscono, difesa da film horror, Reijnders stecca - Nella sconfitta del Milan contro il Bologna (0-1), prestazioni opache contrassegnano una serata da dimenticare.

#Calciomercato #Milan: le ultime su Tijjani #Reijnders tra guerra dei post e trattative A ora nessuna intesa e nessuna trattativa: i riscontri confermano

Mercato Milan ? Javi Guerra rimane l'obiettivo principale per il centrocampo. I rossoneri pensano ad un'offerta da 20 milioni, bonus compresi da presentare al Valencia. Il club spagnolo ne fa una valutazioni più alta ma il Milan è fiducioso di chiudere

Milan, 20 milioni non bastano per Javi Guerra: trattativa lunga ma ci sono i margini per Tare; Javi Guerra obiettivo del Milan: la cessione di Musah sblocca l’affare; Milan, prima offerta per Javi Guerra: i dettagli.

Tecnico, fisico, timido e casalingo: chi è Javi Guerra dentro e fuori dal campo - Conosciamo meglio il 22enne centrocampista del Valencia messo nel mirino dal Milan. Scrive gazzetta.it

Calciomercato Milan, prima offerta per il colpo post Reijnders: Tare vuole accelerare per chiudere - Le ultimissime sui rossoneri Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Milan avrebbe presentato la s ... Secondo milannews24.com