Mercato Juve Paganini svela | Su indicazione di Tudor è stata fatta questa mossa in attacco Gyokeres Osimhen Conceicao Ederson | ecco come stanno le cose

Il mercato della Juventus si accende con le ultime rivelazioni di Paganini, che svela le possibili mosse in entrata ispirate da Tudor. Secondo il giornalista, un effetto domino si sta scatenando partendo dall’attacco, con nomi caldi come Gyokeres, Osimhen e Ederson pronti a movimentare la scena. Ma quali sono le vere intenzioni dei bianconeri? Ecco come stanno le cose, tra strategie e obiettivi chiave, per rafforzare la rosa e conquistare nuovi traguardi.

Mercato Juve, Paganini svela le possibili mosse in entrata dei bianconeri: tutte le dichiarazioni del giornalista. Il giornalista Paolo Paganini ha parlato a TMW Radio per analizzare le possibili mosse del calciomercato Juve nella prossima sessione estiva, soffermandosi sulle richieste del mister bianconero Tudor. PAROLE – «C’è un effetto domino che parte dall’attacco. Su indicazione di Tudor è ripartito un dialogo con Vlahovic, hanno riproposto un rinnovo con cifre piĂą basse ma è stato tutto bloccato. Va avanti la questione Osimhen, anche senza Giuntoli, con il giocatore che vuole tornare in Italia e la destinazione migliore è la Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve, Paganini svela: «Su indicazione di Tudor è stata fatta questa mossa in attacco. Gyokeres, Osimhen, Conceicao, Ederson: ecco come stanno le cose»

In questa notizia si parla di: juve - paganini - svela - mercato

Paganini rivela: «Osimhen alla Juve con quale allenatore? Tudor potrebbe restare se va in Champions, ma occhio a quei due nomi» - Paolo Paganini di Rai Sport svela importanti sviluppi sul calciomercato della Juventus, con Victor Osimhen nel mirino.

Mercato Juve, Paganini svela: «Su indicazione di Tudor...»; L’esperto di mercato svela sulla Juventus: “Vlahovic? I bianconeri hanno aperto le porte”; Mercato Juve, Paganini: «Tudor ha già le idee chiare».

L’esperto di mercato svela sulla Juventus: “Vlahovic? I bianconeri hanno aperto le porte” - Juventus, sprint per il rinnovo di Vlahovic: Tudor punta sul serbo come fulcro del progetto bianconero, con spalmatura dell’ingaggio in vista. Si legge su msn.com

MERCATO - Paganini: "Napoli, Kean può essere un'opzione, tutto dipende da Osimhen" - Paolo Paganini, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Maracanà", in onda su Tuttomercatoweb Radio. Segnala napolimagazine.com