Mercato Inter gli incastri in difesa per gli arrivi di Leoni e Mosquera | in due con le valigie in mano!

Il mercato estivo dell'Inter si anima di incastri e strategie, con i difensori al centro delle attenzioni. Mentre le valigie si preparano per Leoni e Mosquera, la squadra nerazzurra lavora per rafforzare la linea difensiva, pronta a trovare la quadratura perfetta tra giovani promesse e experience consolidata. Il prossimo passo potrebbe essere decisivo per il futuro della rosa: ecco gli ultimi aggiornamenti sui possibili arrivi e le sfide che attendono i nerazzurri.

Ecco gli indiziati a partire. Il mercato Inter di questa estate sarà fatto di incastri, almeno per quanto concerne il reparto difensivo. Lì il primo nome nella lista di Ausilio è quello di Giovanni Leoni del Parma, ma non è il solo. Come spiega il Corriere dello Sport, gli occhi dei nerazzurri si sono posati anche su Mosquera del Valencia. Tuttavia serviranno 2 cessioni e gli indiziati ad andare via sono Acerbi e Bisseck.

