Mercato Agenti a Casa Milan | Lucca proposto ma il vero protagonista è… | PM News

Nel vivace panorama di Casa Milan, i movimenti degli agenti Busardò, Riso e Pastorello attirano l’attenzione, segnalando possibili novità nel mercato rossonero. Questi incontri riservati potrebbero svelare prossimi colpi o strategie chiave per il futuro del club. La scena si infiamma: cosa bolle in pentola per il Milan? Restate sintonizzati, perché le sorprese sono dietro l’angolo.

Movimenti a Casa Milan: la nostra redazione ha appreso che gli agenti Busardò, Riso e Pastorello sono presenti nella sede rossonera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Mercato, Agenti a Casa Milan: Lucca proposto, ma il vero protagonista è… | PM News

Interessanti novità di mercato in casa Milan Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, nelle scorse ore il d.s. rossonero Igli Tare ha incontrato Gabriele Giuffrida, intermediario e agente in particolare di Vicario e Dragusin Il Milan ha così Vai su Facebook

.@acmilan, novità sul rinnovo di @mmseize: "Colloquio #Tare-agenti. Ora ..." - #Calciomercato #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #Maignan Vai su X

Mercato Milan, è rottura con Theo Hernandez? L’incontro con gli agenti e l’ipotesi Arabia; De Cuyper scelto per sostituire Theo: incontro con gli agenti a Casa Milan; Milan, incontro tra l'agente di Theo Hernandez e Tare: accordo sulla cifra della cessione, Al Hilal in pressing.

Mercato Milan, è rottura con Theo Hernandez? L’incontro con gli agenti e l’ipotesi Arabia - La trattativa per il rinnovo del contratto del terzino, in scadenza nel 2026, non è mai veramente decollata e il club di via ... Riporta informazione.it

MN - Ieri a Casa Milan gli agenti di Retegui e Pellegrino hanno parlato con Tare - Ieri a Casa Milan gli agenti di Retegui e Pellegrino hanno parlato con Tare Ieri è stata una giornata ricca di incontri a Casa Milan. Secondo informazione.it