Mensik commette un errore imperdonabile e la racchetta vola in tribuna | ha rischiato grosso

Durante il match al Queen's, Mensik ha vissuto un momento di pura adrenalina: un errore imperdonabile ha fatto volare la sua racchetta in tribuna, rischiando grosso. Non solo ha messo a rischio la sua integrità fisica, ma anche una possibile sanzione disciplinare pesante. La tensione in campo era palpabile, e l’episodio ha lasciato tutti senza fiato. Scopri cosa è successo e come ha reagito il giovane talento.

Mensik commette un errore imperdonabile e la racchetta vola in tribuna: ha rischiato grosso.

