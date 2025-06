Meloni | basi italiane per Usa?Valuteremo

Dopo il G7, il premier Meloni apre a una posizione prudente sulle basi italiane in caso di intervento statunitense in Iran. La sua risposta, sottolineando la necessità di consultazioni future e decisioni ponderate, evidenzia l’approccio cauto dell’Italia su questioni di politica estera complesse. In un mondo sempre più interconnesso, la gestione delle alleanze e delle basi militari diventa cruciale per mantenere equilibrio e sovranità .

1.22 Al termine del G7,il premier Meloni ha risposto a una domanda sull'eventuale utilizzo delle basi italiane da parte degli Stati Uniti in caso di intervento americano nel conflitto con l'Iran Nell'ipotesi Donald Trump decidesse una azione militare, Meloni ha precisato: "Questa non è una risposta che posso dare adesso. Quando accadrĂ ,ovviamente, convocheremo le persone che dobbiamo convocare e prenderemo le nostre decisioni, non è una decisione chesi prende così",sottolineando la necessitĂ di valutazioni ponderate e condivise. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

