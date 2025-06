Meloni | Putin mediatore tra Israele e Iran? Al G7 non c’è la disponibilità di nessuno – Video

Al G7 di Hiroshima, il tema della mediazione tra Israele e Iran ha acceso il dibattito internazionale. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha chiaramente sottolineato che, al momento, nessuno è disposto a coinvolgere Putin come mediatore. La sua dichiarazione mette in evidenza come le tensioni globali richiedano diplomazia concreta e condivisa. La domanda rimane: quale sarà il prossimo passo per favorire il dialogo nel Medioriente?

“Sulla possibilità che Putin medi, dalle interlocuzioni di questi giorni non mi pare ci fosse disponibilità da parte di nessuno. E comunque l’opzione non è sul tavolo”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa al termine del G7 sull’ipotesi di una mediazione nella Russia nel conflitto mediorientale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

In questa notizia si parla di: meloni - putin - disponibilità - nessuno

Tajani: «Mi fido poco di Putin. Meloni assente a Kiev? Chiedete a lei. Le Pen disgrega l?Unione» - Alla vigilia del summit di Istanbul, un clima di incertezza pervade le diplomazie europee. Tajani esprime i suoi dubbi su Putin, mentre Meloni risulta assente a Kiev, lasciando interrogativi sulle posizioni italiane.

La premier in relazione all'ipotesi ventilata dal presidente Usa di un possibile ruolo di mediatore per Putin nel conflitto mediorientale, riferisce delle reazioni degli altri leader: "Non mi pare ci fosse grande disponibilità da parte di nessuno". Vai su X

Sali sul carro di +Europa al @romaprideofficial 2025 ? Orban ha vietato i Pride, Trump ha fatto cancellare la parola “gay” da tutti i siti istituzionali, Meloni ha inventato un reato universale per punire i genitori omosessuali e Putin vuole cancellare le Vai su Facebook

Giorgia Meloni al G7: «Iran come potenza militare minaccia per tutti noi. Se Trump interviene nella guerra prenderemo le nostre decisioni»; Iran, Meloni: Putin? Non può essere mediatore chi fa guerra; Israele-Iran, Meloni: Teheran non può avere l'atomica, negoziati obiettivo di tutti.