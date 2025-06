Meloni dal G7 | Impedire che l' Iran diventi una potenza nucleare Putin mediatore? Non è un' opzione

Durante il G7 in Canada, la premier Giorgia Meloni ha sottolineato l'importanza di evitare che l'Iran diventi una potenza nucleare, auspicando negoziati efficaci. Nonostante l'escalation in atto, Meloni rassicura: "Uno scenario diverso è ancora possibile". L'appoggio iraniano a organizzazioni terroristiche rappresenta una minaccia costante alla stabilità globale e alla sicurezza dei nostri alleati, in particolare di Israele. La diplomazia resta la chiave per un futuro di pace e sicurezza.

"L'obiettivo √® arrivare a negoziati che consentano all'Iran di non diventare una potenza nucleare". ¬†Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, in un punto stampa¬†a margine del G7 in Canada. "Si va verso l'escalation ma uno scenario diverso √® ancora possibile". ¬†L'appoggio che il regime iraniano fornisce a¬†organizzazioni terroristiche¬† "mina costantemente la stabilit√† e la sicurezza dei nostri alleati, in particolare quella di Israele" ha detto Meloni.¬†Sulle¬†trattative riguardo al programma nucleare iraniano, la premier ha ricordato che finora i negoziati non hanno prodotto risultati a causa della chiusura di Teheran: "Le trattative condotte finora dagli Stati Uniti per arrivare a un accordo sulla fine del programma nucleare iraniano non hanno ottenuto risultati a causa della mancanza di disponibilit√† da parte di Teheran". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it ¬© Ilfoglio.it - Meloni dal G7: "Impedire che l'Iran diventi una potenza nucleare. Putin mediatore? Non √® un'opzione"

