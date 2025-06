Meloni al G7 | Negoziati per evitare potenza nucleare in Iran critica Mosca sull' Ucraina

Al G7, Meloni si impegna per evitare che l'Iran diventi una potenza nucleare, sottolineando che un "scenario diverso" è ancora possibile. La premier evidenzia la mancanza di mediatori disponibili e critica Mosca per gli attacchi in Ucraina, ricordando che ogni tentativo di progresso viene ostacolato dalle provocazioni russe. La strada verso la pace rimane incerta, ma la determinazione europea non si arrende.

L'obiettivo è arrivare a negoziati che consentano all' Iran di non diventare una potenza nucleare, dice la Meloni al termine del G7. Si va verso l' escalation ma uno "scenario diverso" è ancora possibile, secondo la premier. Ma nessuno è disponibile a Putin mediatore, assicura Meloni. E critica Mosca sull' Ucraina: "Ogni volta che si cerca di fare qualche passo in avanti, la Russia provoca con attacchi sulla popolazione civile", dice la premier.

