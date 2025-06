Meloni al G7 | L’Iran non può avere la bomba atomica no a Putin mediatore Sui migranti sposata la linea italiana

In un contesto internazionale tempestoso, Giorgia Meloni si confronta con sfide difficili al G7, mentre in Italia scatta l’allarme per la minaccia iraniana e i recenti attacchi in Israele. La premier sottolinea con fermezza che l’Iran non deve ottenere la bomba atomica, rafforzando la linea italiana di diplomazia e sicurezza. In un mondo sempre più instabile, il nostro ruolo di mediatori diventa cruciale per mantenere la pace e la stabilità globale.

E’ notte fonda in Italia quando l’Iran inizia l’attacco con i missili ipersonici a Israele e Giorgia Meloni traccia, dal Canada, il bilancio di uno dei G7 più difficili della storia, segnato da venti di guerra mondiali e da sospetti e veleni reciproci tra gli aspiranti mediatori. La premier italiana ha una priorità da affermare: scongiurare l’ipotesi che l’Iran possa diventare una potenza nucleare, rappresentando così una minaccia non solo per Israele ma per l’intero Occidente. M a al contempo boccia l’idea – lanciata da Donald Trump – di affidare a Vladimir Putin un ruolo di mediatore nella crisi tra Israele e Iran; e sui dazi mostra un cauto ottimismo, sbilanciandosi sul fatto che una “soluzione si troverà”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Meloni al G7: “L’Iran non può avere la bomba atomica, no a Putin mediatore. Sui migranti sposata la linea italiana”

In questa notizia si parla di: iran - meloni - putin - avere

Trump valuta di entrare in guerra. Meloni: “L’obiettivo del G7 è che l’Iran non abbia l’atomica” - In un panorama internazionale già turbolento, le tensioni tra Stati Uniti e Iran si fanno sempre più intense.

Meloni: "Iran non può avere l'atomica". No a Putin mediatore Vai su X

Giorgia Meloni è arrivata al G7 tenendo bene a mente una strategia non troppo semplice: da un lato fare squadra con gli europei – per evitare di sdoganare il piano di Trump, che vorrebbe Putin come mediatore tra Israele e Iran – e dall’altro mantenersi sempr Vai su Facebook

Israele-Iran, Meloni: Teheran non può avere l'atomica, negoziati obiettivo di tutti; Meloni dopo il G7: L'Iran non può avere armi nucleari. Per i leader affidare la mediazione a Putin non è un'opzione; Meloni al G7: L'Iran non può avere la bomba atomica, no a Putin mediatore. Sui migranti sposata la linea italiana.

Israele-Iran, Meloni: "Teheran non può avere l'atomica, negoziati obiettivo di tutti" - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si esprime così a margine del G7 che si chiude in Canada. Segnala msn.com

Meloni dopo il G7: "L'Iran non può avere armi nucleari". Per i leader affidare la mediazione a Putin non è un'opzione - "Siamo tutti d'accordo sul fatto che non possa esserci un Iran che si dota dell'arma nucleare". Da rtl.it