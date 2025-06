Megan Fox e Machine Gun Kelly svelano il nome della figlia e non è Celestial Seed

Megan Fox e Machine Gun Kelly finalmente svelano il nome della loro piccola, scacciando ogni supposizione dei fan. Dopo aver lasciato il mistero sulla sua identità , il cantante ha condiviso un dolce post, confermando che la loro figlia, nata a marzo, porta un nome speciale e carico di significato. Questa dolce rivelazione dimostra che, nonostante le separazioni, l’amore e la famiglia rimangono al centro delle loro vite.

Non Celestial Seed, “Seme Celestiale”, come avevano creduto i fan all’annuncio della nascita, ma la figlia di Megan Fox e Machine Gun Kelly, nata a marzo, ha comunque un nome particolare, oltre che il doppio cognome. Megan Fox di nuovo mamma, il nome della figlia. A svelare il nome della piccola ha pensato il cantante, che pur non essendo piĂą legato sentimentalmente all’attrice 38enne ormai da sei mesi ha voluto celebrarla con un post su Instagram: « S aga Blade Fox-Baker, grazie Megan Fox per quest’ultimo regalo», ha scritto Machine Gun Kelly, all’anagrafe Colson Baker, su Instagram. A corredo un video in cui suona un ukulele per la sua bambina. 🔗 Leggi su Amica.it