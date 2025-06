Mega villa e attici non bastano | nuova proprietà di lusso per Djokovic

Novak Djokovic e Jelena hanno deciso di cambiare rotta, puntando su un’immobile di lusso che supera ogni aspettativa. Dopo aver conquistato il mondo con i suoi successi tennistici, il campione serbo sceglie ora di investire nel suo futuro abitativo, lasciando il passato alle spalle. La loro nuova proprietà non è solo una villa o un attico: rappresenta il simbolo di un nuovo capitolo, ricco di stile e prestigio. Ecco dove si trova il loro sogno realizzato...

Novak Djokovic e sua moglie Jelena hanno preso una decisione importantissima: ecco dove si trova il loro nuovo immobile di lusso. Il fatto che abbia detto, poco più di una settimana fa, che quello potrebbe essere stato il suo ultimo Roland Garros, ci ha persuasi del fatto che Novak Djokovic sia pronto ad appendere la racchetta al chiodo. Tutto dipenderà dai risultati che raggiungerà, o meno, nei mesi a venire, ma c’è un altro dettaglio ancora che sembrerebbe spingere in questa stessa direzione. Una casa tira l’altra: nuova proprietà di lusso per Djokovic (AnsaFoto) – Ilveggente.it Secondo quanto riportato dai media greci, l’ex numero 1 del mondo sarebbe pronto a trasferirsi nientepopodimeno che ad Atene. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Mega villa e attici non bastano: nuova proprietà di lusso per Djokovic

In questa notizia si parla di: djokovic - lusso - mega - villa

Jannick Sinner, le case dove vive il campione altoatesino di tennis; Mega villa e attici non bastano: nuova proprietà di lusso per Djokovic.

Mega villa e attici non bastano: nuova proprietà di lusso per Djokovic - Novak Djokovic e sua moglie Jelena non ne hanno mai abbastanza: una nuova ed incredibile dimora per la famiglia. Come scrive ilveggente.it

Djokovic dolce marito e papà: coccola i figli, gioca con i cani a Marbella - sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza nella sua mega villa in Andalusia. Riporta corrieredellosport.it