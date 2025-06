Medio Oriente Meloni | Momento per il cessate il fuoco ho trovato la convergenza

Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, ha espresso ottimismo riguardo a un possibile cessate il fuoco a Gaza, evidenziando come questa posizione sia condivisa tra i leader del G7. Con un passo deciso verso la pace, Meloni sottolinea l'importanza di trovare una soluzione immediata per alleviare le sofferenze e favorire il dialogo nel Medio Oriente. Significa – ha…

KANANASKIS – “Credo che sia un momento nel quale si può arrivare a un cessate il fuoco a Gaza. Ho condiviso questo mio sentimento con tutte le persone con le quali ho parlato in questi giorni e con tutte le persone che erano al vertice e ho trovato convergenza, tanto che questa comune posizione è nel documento finale G7”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti al termine del G7. “Significa – ha aggiunto – che siamo tutti convinti che bisogna spingere per questo risultato. DopodichĂ©, siccome ho letto il piano di pace italiano, che cosa penso io che dovrebbe accadere dopo se ci fosse un cessato del popolo? Voi sapete che io ho sempre sostenuto il piano di ricostruzione presentato dai Paesi arabi. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Medio Oriente, Meloni: “Momento per il cessate il fuoco, ho trovato la convergenza”

