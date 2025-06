Medio Oriente la Juve alla Casa Bianca nelle ore decisive della crisi | i giocatori ascoltano l’ultimatum di Trump all’Iran

Mentre il mondo osserva teso le sorti del Medio Oriente e le decisioni di Trump sulla crisi tra Israele e Iran, la Juventus fa il suo ingresso inatteso alla Casa Bianca. Un incontro che unisce sport e geopolitica, con la squadra pronta a esibirsi al Mondiale per club, ma anche a confrontarsi con questioni di grande rilevanza internazionale. In un contesto così complesso, ogni mossa può fare la differenza, anche quella di una squadra di calcio in un momento decisivo.

Mentre il mondo attende con ansia le sue decisioni sulla crisi tra Israele e Iran, Donald Trump ha ricevuto alla Casa Bianca la Juventus. Una rappresentanza della societĂ bianconera ha incontrato il presidente Usa nello Studio Ovale a poche ore dall’esordio al Mondiale per club a Washington, in cui la squadra incontrerĂ gli emiratini dell’Al-Ain. Oltre che dal proprietario John Elkann, la delegazione era composta dall’allenatore Igor Tudor, dall’amministratore delegato Maurizio Scanavino, dal general manager Damien Comolli, dal direttore delle strategie Giorgio Chiellini e dai giocatori Weston McKennie, Timothy Weah, Manuel Locatelli, Federico Gatti, Teun Koopmeiners e Dušan Vlahovi?. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Medio Oriente, la Juve alla Casa Bianca nelle ore decisive della crisi: i giocatori ascoltano l’ultimatum di Trump all’Iran

