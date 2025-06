Medici pronto soccorso | Con stop gettonisti c’è il rischio chiusura senza piano B’

La decisione di bloccare i contratti con i medici 'a gettone' apre un dibattito cruciale sulla sostenibilità dei pronto soccorso. Con l'addio agli accordi temporanei, si rischia una crisi senza precedenti, potenzialmente portando alla chiusura di reparti essenziali. La sfida ora è trovare un piano B efficace, per garantire che la sanità pubblica continui a rispondere alle emergenze senza compromettere la qualità dell'assistenza.

(Adnkronos) – La fine dell'epoca dei medici 'a gettone' nella sanità pubblica – dal 31 luglio non sarà più possibile per Asl e ospedali sottoscrivere nuovi contratti con le cooperative – apre una fase di incertezza nella copertura delle carenze di personale nei reparti più sofferenti della sanità pubblica come i pronto soccorso. Una fase . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

In questa notizia si parla di: medici - pronto - soccorso - stop

Dottore addormentato in pronto soccorso, il caso in Commissione Sanità: "Fare chiarezza sui turni dei medici" - Il caso del medico addormentato al Pronto Soccorso di Cerignola, avvenuto tra il 30 aprile e il 1° maggio, solleva interrogativi sui turni di lavoro degli operatori sanitari.

Attualmente il 20-30% dei Pronto soccorso ha medici provenienti da cooperative nei propri organici, e in alcune strutture i 'medici a gettone' arrivano a coprire fino all'80% dei turni Vai su Facebook

Medici pronto soccorso: “Con stop gettonisti c’è il rischio chiusura senza piano B’; Medici urgenza. Dal 31 luglio stop ai gettonisti, Simeu: “Peggiorerà il problema carenze quando la domanda è maggiore causa caldo”; Medici gettonisti in via di esaurimento e ferie in arrivo: per l'estate è già allarme in pronto soccorso.

Medici pronto soccorso: "Con stop gettonisti c'è il rischio chiusura senza piano B' - Riccardi (Simeu): 'Il vero il nodo è migliorare le condizioni di lavoro nella medicina d'emergenza e le retribuzioni, mi riferisco anche agli infermieri. Scrive adnkronos.com

Stop medici a gettone da luglio, Sos organici in estate - Una criticità non nuova, e legata all'annosa carenza di personale, ma con l'arrivo dell'estate e del caldo la situazione si preannuncia critica: ... Come scrive ansa.it