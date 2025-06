Mediaset punta Alessandro Cattelan il conduttore Rai nel mirino di Pier Silvio Berlusconi

Mediaset non si ferma e mira a consolidare il suo impero di talent. Dopo aver tentato di acquisire Scanzi, Max Giusti e Vincenzo Schettini, Pier Silvio Berlusconi avrebbe messo nel mirino anche Alessandro Cattelan, il volto brillante della Rai dall'incerto futuro. Un'operazione che potrebbe rivoluzionare il panorama televisivo italiano e creare nuove dinamiche tra i principali broadcaster. È solo l'inizio di una strategia audace e ambiziosa...

Non solo il tentativo di prendere Scanzi, l'acquisto di Max Giusti e l'operazione Vincenzo Schettini: Berlusconi avrebbe puntato anche Alessandro Cattelan, il cui futuro con la Rai è incerto. Stando a quanto apprende Fanpage ci sarebbe stato un tentativo di avvicinamento, figlio della campagna acchiappa-talent di Pier Silvio.

