Medagliere Europei scherma 2025 | Italia al secondo posto

Con la passione e l'abilità che da sempre la contraddistinguono, l’Italia si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi agli Europei di scherma 2025 a Genova. Con il medagliere in costante crescita e il secondo posto attuale, gli azzurri sono pronti a sorprendere ancora, spingendosi oltre i limiti per conquistare il podio e consolidare la loro leadership continentale. L’attesa è alle stelle: il meglio della scherma europea si sfiderà sotto il cielo genovese, regalando emozioni indimenticabili.

Da sabato 14 a giovedì 19 giugno Genova sarà la sede dei Campionati Europei 2025 di scherma. Il capoluogo ligure ospita uno degli appuntamenti più importanti della stagione che inaugura il nuovo quadriennio olimpico verso i Giochi di Los Angeles 2028. Si comincia come di consueto con le gare individuali, poi sarà il turno delle prove a squadre per ciascuna specialità. L'Italia può contare su un gruppo estremamente competitivo e ambizioso, che deve porsi come obiettivo quello di fare incetta di podi provando a vincere il medagliere della manifestazione casalinga nonostante il pesante forfait per infortunio della fiorettista Martina Favaretto.

Europei Genova 2025 – Dream Team, la storia continua: fiorettiste ancora d’oro! Splendido argento degli sciabolatori azzurri. L’Italia vola a quota 9 medaglie; Europei scherma, fioretto: Bianchi oro, Marini bronzo. Spada: Kowalczyk e Santuccio bronzo; Europei Under 23 – Gran finale azzurro: altre due medaglie d’oro a squadre firmate dalle spadiste e dai fiorettisti, sciabolatori d’argento. L’Italia trionfa così nel Medagliere di “Tallinn 2025” sorpassando la Francia.

Europei scherma: due medaglie di bronzo a squadre per l'Italia - 28 la Germania e conquista il bronzo a squadre nella spada maschile agli Europei in corso a Genova. Come scrive ansa.it

Europei 2025 - L'Italia si mette al collo il bronzo nella spada a squadre maschile: Buzzacchino, Di Veroli, Galassi e Santarelli regolano la Germania - L'Italia si mette al collo il bronzo nella spada a squadre maschile: Buzzacchino, Di Veroli, Galassi e Santarelli regolano 40- Si legge su eurosport.it