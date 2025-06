Medaglia al valore agli agenti che hanno sparato ai killer del carabiniere | la proposta del Ministero

Il coraggio e la dedizione degli agenti che hanno sferrato l’attacco ai killer del carabiniere sono stati riconosciuti con una proposta che mira a conferir loro una medaglia al valore. Un gesto che vuole valorizzare il loro esempio di eroismo e dedizione, affinché possa ispirare l’intera comunità. Il ministro Piantedosi ha sottolineato come il loro atto rappresenti un faro di coraggio nel difficile impegno quotidiano per la sicurezza di tutti.

L'annuncio è arrivato oggi da parte dello stesso ministro dell'interno, Matteo Piantedosi: "Il loro gesto possa continuare a essere d’esempio e d’ispirazione per tutti coloro che ogni giorno non indietreggiano mai nel quotidiano impegno di garantire la sicurezza dei nostri cittadini". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Piantedosi riceve gli agenti che hanno fermato i killer di Legrottaglie: meritano una medaglia al valore - In un gesto di riconoscimento e gratitudine, il ministro Piantedosi premia con una medaglia al valore civile gli agenti di Taranto che hanno fermato i killer di Legrottaglie.

