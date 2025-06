McTominay il gol scudetto potrebbe far vincere ancora il Napoli | ecco come

Il gol di Scott McTominay, decisivo per lo scudetto del Napoli, ha scritto una pagina memorabile nella storia del club. La sua rete al 42° minuto contro il Cagliari non solo ha portato il titolo, ma potrebbe anche riconfermare la vittoria azzurra in futuro, aggiungendo un nuovo capitolo alla leggenda partenopea. Un momento che resterà impresso nel cuore dei tifosi e nel palmarès del Napoli, dimostrando ancora una volta la magia di questa squadra.

La rete decisiva di Scott McTominay, che ha regalato lo scudetto al Napoli, potrebbe far vincere ancora un riconoscimento agli azzurri. Il 23 maggio 2025 resterĂ nella storia del Napoli. Allo stadio Diego Armando Maradona, contro il Cagliari, Scott Mc Tominay ha realizzato il gol che ha deciso il campionato. Al 42? del primo tempo, su un perfetto cross basso di Matteo Politano, il centrocampista scozzese si è inserito con grande tempismo sul secondo palo e, con una conclusione al volo di destro, ha infilato il portiere nell’angolino basso. Una rete da manuale, tanto bella quanto pesante. Quel gol ha consegnato al Napoli il quarto scudetto della sua storia, e ha consacrato McTominay come uno degli uomini simbolo della stagione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - McTominay, il gol scudetto potrebbe far vincere ancora il Napoli: ecco come

