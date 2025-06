McKennie Juve ritorno alle origini per il texano? L’assenza di quel centrocampista lo rilancia in porzione di terreno di gioco Cosa filtra sul suo utilizzo

L’assenza di McKennie dalla mediana della Juventus apre un nuovo scenario tattico, riportando il centrocampista statunitense alle sue origini. Questa situazione potrebbe rivelarsi un’opportunità per Tudor di sfruttare al meglio le sue qualità, riposizionandolo in un ruolo più centrale e offensivo. Mentre i tifosi attendono con ansia l’esordio in Mondiale per Club contro l’Al Ain, si prospettano cambiamenti che potrebbero segnare una svolta nella stagione bianconera.

McKennie Juve, l’assenza di quel giocatore “spalanca” un ritorno alle origini per il centrocampista statunitense: può giocare in quel ruolo!. Domani, 19 giugno 2025 alle ore 3:00 italiane la Juventus scenderà in campo contro l’ Al Ain per la prima partita del suo Mondiale per Club. Tra le possibili scelte di Tudor a poco meno di un giorno dall’esordio spicca quella relativa a parte della composizione del centrocampo a quattro. La nevralgia bianconera potrebbe annoverare un ritorno alle origini. Questo contesto molto particolare riguarda Weston McKennie. Vista l’assenza quasi certa di Manuel Locatelli, il texano dovrebbe essere riproposto come centrocampista centrale al fianco di Khéphren Thuram. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - McKennie Juve, ritorno alle origini per il texano? L’assenza di quel centrocampista lo rilancia in porzione di terreno di gioco. Cosa filtra sul suo utilizzo

In questa notizia si parla di: juve - ritorno - origini - assenza

Ritorno di fiamma Juve, l’agente alla Continassa - Il ritorno di fiamma per la Juventus si concretizza con la visita dell'agente alla Continassa. Un possibile colpo di mercato si profila all'orizzonte, con Giuntoli che tiene d'occhio la situazione.

McKennie cambia ruolo: la scelta ufficiale contro l'Udinese; Ritratto di Tevez con assenza: quanto manca alla Juventus l'eroe del popolo Xeneize; Norimberga, festa promozione a suon di... Juve: i giocatori cantano l'inno bianconero. VIDEO.

Juve, non solo Conte e Gasperini: sfuma un altro grande ritorno - Dopo quelli di Antonio Conte e Gian Piero Gasperini in panchina, anche Antonio Pintus non tornerà a Torino. Segnala msn.com

Allegri e il ritorno alle origini: il 3-5-2 può salvare questa Juve? - non poco le scelte sui singoli e la gestione dell'infermeria. sportmediaset.mediaset.it scrive